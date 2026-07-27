Названа фатальная ошибка при продаже игровой консоли

В BGR предупредили, что продавать игровую приставку, не удалив свои данные, опасно

Продавать или выбрасывать игровую консоль, не очистив ее от сохраненных данных, опасно. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов, игровые консоли имеют достаточно большой жизненный цикл и часто продаются на вторичном рынке. В связи с этим специалисты портала предупредили пользователей о том, что перед продажей приставки нужно удалить с нее все личные данные и «отвязать» от аккаунтов.

В первую очередь журналисты отметили, что сохраненной на устройстве информацией может воспользоваться новый владелец — получить доступ к платежным данным, адресу предыдущего хозяина консоли, скачанным фотографиям. Авторы BGR назвали неудаление этой информации фатальной ошибкой и объяснили, что «тот, кто получит доступ к устройству и сохранит эти данные, теоретически может использовать их для кражи игр и многого другого».

Также нельзя оставлять на девайсе личный аккаунт — нужно выйти из всех профилей и выполнить полный сброс консоли. Специалисты заявили, что известны случаи, когда Sony или Nintendo банила аккаунты за одновременное использование на разных приставках или мошеннические действия.

1 июля Sony объявила, что с 2028 года перестанет выпускать диски с играми для консолей PlayStation. В компании объяснили это решение тем, что геймеры начинают терять интерес к играм на физических носителях.