ТАСС: ВС РФ уничтожили «полк смерти» ВСУ у Хотени

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), известную как «полк смерти», у Хотени. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, пишет ТАСС.

«В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. (...) Украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — рассказал источник агентства.

По его словам, выдвижение группы украинских войск было вскрыто разведкой группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что мобилизованные украинцы с хроническими заболеваниями пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области.