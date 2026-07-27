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08:36, 27 июля 2026 (обновлено: 08:45, 27 июля 2026)Бывший СССР

Армия России уничтожила «полк смерти» ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили «полк смерти» ВСУ у Хотени
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), известную как «полк смерти», у Хотени. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, пишет ТАСС.

«В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. (...) Украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — рассказал источник агентства.

По его словам, выдвижение группы украинских войск было вскрыто разведкой группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что мобилизованные украинцы с хроническими заболеваниями пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области.

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