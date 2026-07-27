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10:25, 27 июля 2026 (обновлено: 10:31, 27 июля 2026)Путешествия

Тела иностранных альпинистов приготовили к спуску с Эльбруса

Тела боснийских альпинистов приготовили к спуску с Эльбруса
Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тела боснийских альпинистов, не выживших во время восхождения на Эльбрус, приготовили к спуску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд.

Руководитель отряда Абдуллах Гулиев рассказал, что место нахождения тел известно. Их обнаружили спасатели. Собеседник агентства добавил, что погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет специалистам осуществлять работы.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что к кончине иностранных альпинистов привело отсутствие правильного планирования и нужной реакции. По его мнению, люди не оценили негативный прогноз погоды, поэтому холод застал их врасплох.

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