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11:06, 27 июля 2026 (обновлено: 11:07, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности

Сенатор Джабаров призвал Британию задуматься о безопасности своего государства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Агрессивная поддержка Украины со стороны Великобритании, включающая поставки дальнобойных ракет и снарядов, вызывает у России сильное удивление, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он также призвал англичан задуматься о безопасности своего государства.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к России перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева. «Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — сказал глава британского правительства.

«Я думаю, что новому премьер-министру Бернему надо все-таки подумать о безопасности своего государства. Если они слушали выступление нашего Верховного главнокомандующего вчера, в праздник Военно-морского флота, то он сказал, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят подводные ракеты "Посейдон", которые представляют опасность для любого врага России, а Великобритания должна об этом думать всегда. Надо не размахивать руками, оказывая помощь нацистскому режиму, а подумать о собственной безопасности. Никто не мешает им жить и развиваться нормально, а вы пытаетесь лезть на рожон. Могут нарваться на ответ», — высказался сенатор.

Встреча Зеленского и Бернема запланирована на 27 июля. Она пройдет на британской военно-морской базе, где украинские военные проходят подготовку.

Ранее премьер Британии обещал Зеленскому, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

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