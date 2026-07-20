«РГ»: Новый глава МИД Британии Милибэнд выступает за усиление санкций против России

Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступает за усиление санкций против России. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что Милибэнд, возглавлявший Лейбористскую партию, высказывался о максимально жестких ограничениях против России еще десять лет назад. Кроме того, он призывает к усилению поддержки Украины и размещению британских войск на территории страны.

Как указывает издание, в Лондоне считают, что назначение Милибэнда на пост главы МИД усилит и без того русофобский внешнеполитический курс Британии.

20 июля канцелярия правительства Великобритании сообщила, что новый премьер-министр Великобритании лейборист Энди Бернэм назначил Милибэнда министром иностранных дел.

Также стало известно, что Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.