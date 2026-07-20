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23:17, 20 июля 2026Мир

Раскрыта позиция нового главы МИД Британии по санкциям против России

«РГ»: Новый глава МИД Британии Милибэнд выступает за усиление санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступает за усиление санкций против России. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что Милибэнд, возглавлявший Лейбористскую партию, высказывался о максимально жестких ограничениях против России еще десять лет назад. Кроме того, он призывает к усилению поддержки Украины и размещению британских войск на территории страны.

Как указывает издание, в Лондоне считают, что назначение Милибэнда на пост главы МИД усилит и без того русофобский внешнеполитический курс Британии.

20 июля канцелярия правительства Великобритании сообщила, что новый премьер-министр Великобритании лейборист Энди Бернэм назначил Милибэнда министром иностранных дел.

Также стало известно, что Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

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