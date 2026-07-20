Новый министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступает за усиление санкций против России. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что Милибэнд, возглавлявший Лейбористскую партию, высказывался о максимально жестких ограничениях против России еще десять лет назад. Кроме того, он призывает к усилению поддержки Украины и размещению британских войск на территории страны.
Как указывает издание, в Лондоне считают, что назначение Милибэнда на пост главы МИД усилит и без того русофобский внешнеполитический курс Британии.
20 июля канцелярия правительства Великобритании сообщила, что новый премьер-министр Великобритании лейборист Энди Бернэм назначил Милибэнда министром иностранных дел.
Также стало известно, что Бернем провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.