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21:29, 20 июля 2026Мир

Новый премьер Британии сделал заявление о России

Новый премьер Британии Бернэм пообещал усилить давление на Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сделал заявление о России. Его слова передает официальный сайт канцелярии британского правительства.

Утверждается, что новый британский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бернэм пообещал, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

«Премьер-министр начал [разговор] с того, что подтвердил свою личную приверженность и приверженность Великобритании поддержке народа Украины и подчеркнул неизменность подхода Великобритании, в том числе в вопросе оказания давления на Россию», — указано в сообщении.

Ранее Бернэм заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.

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