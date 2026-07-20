Новый премьер Британии сделал заявление о России

Новый премьер Британии Бернэм пообещал усилить давление на Россию

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сделал заявление о России. Его слова передает официальный сайт канцелярии британского правительства.

Утверждается, что новый британский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Бернэм пообещал, что Лондон продолжит помогать Киеву и оказывать давление на Москву.

«Премьер-министр начал [разговор] с того, что подтвердил свою личную приверженность и приверженность Великобритании поддержке народа Украины и подчеркнул неизменность подхода Великобритании, в том числе в вопросе оказания давления на Россию», — указано в сообщении.

Ранее Бернэм заявил, что конфликт на Украине привел к росту цен в Великобритании, но при этом страна не намерена отказываться от поддержки Киева.