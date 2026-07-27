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Силовые структуры
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13:27, 27 июля 2026 (обновлено: 13:36, 27 июля 2026)Силовые структуры

Скандальное видео блогера с деньгами в фонтане на Мамаевом кургане заинтересовало полицию

Полиция проверяет действия блогера, бросившего 5 тыс. руб. в фонтан на Мамаевом кургане
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Полиция проверяет действия блогера, бросившего пять тысяч рублей в фонтан на Мамаевом кургане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина снял на видео, как бросает в воду у скульптуры «Стоять насмерть» купюру и наблюдает за прохожими, которые пытаются достать деньги. На кадрах было видно, как люди ныряли и лезли руками в фонтан. В результате один из прохожих разулся и нырнул в воду.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину. Возбуждено уголовное дело.

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