Путин высказался о прошедших пяти годах

Путин заявил, что прошедшие пять лет были сложные

Прошедшие пять лет были сложные и крайне ответственные для истории России. Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны», — сказал он.

Помимо того, президент назвал текущий момент одним из решающих этапов в истории России, отметив, что на кону стоит будущее народа.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет идти только вперед. Глава государства также добавил, что сила россиян заключается в том, что они всегда преодолевают все трудности и страхи.