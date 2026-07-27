Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 27 июля 2026 (обновлено: 15:06, 27 июля 2026)Экономика

Рублю предсказали спокойное начало августа

Аналитик Соболев: К началу августа доллар будет колебаться в пределах 75–80 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

К концу этого месяца и началу следующего доллар будет колебаться в интервале от 75 до 80 рублей. Такой прогноз аналитика Спартака Соболева процитировало RT.

По его словам, в настоящее время российский валютный рынок получает поддержку благодаря пику налоговых выплат экспортерами. Кроме того, сказывается привлекательная ключевая ставка Банка России. Он напомнил, что регулятор не отказался от плавного смягчения денежно-кредитных условий и понизил ставку до 14 процентов. Однако незначительное давление на российскую валюту оказывает санкционный риск.

Те не менее рублевые финансовые инструменты по-прежнему очень востребованы и обеспечивают привлекательную доходность для инвесторов. Поэтому, как полагает Соболев, начало августа выглядит для российской валюты спокойным.

По другим прогнозам, курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей. Также есть версия, что к началу осени доллар будет стоить 73-80 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    Российский «Сахалин» приготовили к работе
    В постсоветской стране запретили носить хиджабы
    Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива
    Лукашенко предложил России стать законодателем мод
    В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО
    Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину
    Более ста жителей региона России госпитализированы после ударов ВСУ
    Мужчина в маске и с топором напал на водителя в российском регионе
    Двое россиян пытались похитить девушку с остановки общественного транспорта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok