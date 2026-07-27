Рублю предсказали спокойное начало августа

Аналитик Соболев: К началу августа доллар будет колебаться в пределах 75–80 рублей

К концу этого месяца и началу следующего доллар будет колебаться в интервале от 75 до 80 рублей. Такой прогноз аналитика Спартака Соболева процитировало RT.

По его словам, в настоящее время российский валютный рынок получает поддержку благодаря пику налоговых выплат экспортерами. Кроме того, сказывается привлекательная ключевая ставка Банка России. Он напомнил, что регулятор не отказался от плавного смягчения денежно-кредитных условий и понизил ставку до 14 процентов. Однако незначительное давление на российскую валюту оказывает санкционный риск.

Те не менее рублевые финансовые инструменты по-прежнему очень востребованы и обеспечивают привлекательную доходность для инвесторов. Поэтому, как полагает Соболев, начало августа выглядит для российской валюты спокойным.

По другим прогнозам, курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей. Также есть версия, что к началу осени доллар будет стоить 73-80 рублей.