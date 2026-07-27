Путин заявил о превосходстве экономики России над европейской

Путин в обращении к Госдуме назвал устойчивость главным плюсом российской экономики

Российская экономика занимает 4-е место в мире, отставая от Китая, США и Индии, и первое в Европе, если считать исходя из паритета покупательной способности (ВВП по ППС). Об этом на встрече с депутатами Госдумы после заключительного пленарного заседания нижней палаты парламента восьмого созыва заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что по темпам роста Россия тоже впереди Евросоюза, хотя и не уточнил за какой период. В 2025 году, по данным Росстата, национальный ВВП вырос на один процент, в то время как статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщало о росте ВВП еврозоны за тот же период на 1,5 процента, а всего ЕС — на 1,6 процента.

Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов, но мешают «риски роста инфляции и соответствующих последствий». Тем не менее, уверен он, у проводимой в настоящее время политики есть большие плюсы, и главный из них — это обеспечение устойчивости российской экономической и финансовой системы.

«Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», — заключил президент.

Ранее Центробанк снизил прогноз по росту ВВП России в 2026 году с 0,5-1,5 процента до 0-1 процента и повысил ожидания по инфляции с 4,5-5,5 процента до 6-7 процентов.

Впрочем, рост национального ВВП не имеет отношения к значениям ВВП по ППС, так как последние носят условный характер и ориентированы на сравнительную доступность товаров для населения разных стран мира. Данные статслужб имеют значение для номинального ВВП, и по нему Россия занимает 9-е место в мире. С точки зрения ВВП на душу населения, то по ППС Россия находится на 43-м месте, а по номиналу — на 65-м.