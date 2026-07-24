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13:51, 24 июля 2026Экономика

Банк России ухудшил прогноз по росту экономики

ЦБ: Прогноз роста российского ВВП в 2026 году понижен до 0-1 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прогноз по росту российской экономики в 2026 году понижен до 0-1 процента. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, в целом во II квартале 2026 года ВВП рос умеренными темпами, причем основной вклад внес потребительский спрос. Кроме того, восстанавливалась инвестиционная активность.

«За последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску. Это в том числе может указывать на замедление роста потребления во II полугодии. В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0-1 процента. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился», — констатировал Банк России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стабильности российской экономической ситуации. Что касается имеющихся трудностей, то они, по его словам, «не носят критического характера». Также Песков заявил о плачевной ситуации в международной экономике.

Во II половине июня глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рост российского ВВП в январе-июне может достичь полпроцента.

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