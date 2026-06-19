Набиуллина анонсировала ускорение экономического роста

Набиуллина: ЦБ ожидает, что ВВП России вырастет в январе-июне на 0,5 %

Рост российского ВВП в январе-июне может достичь до 0,5 процента, рассказала на пресс-конференции председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Вот апрель уже вывел ВВП в положительную область. И в целом мы оцениваем рост экономики за январь-апрель в 0,3 процента», — рассказала глава ЦБ (цитата по ТАСС), добавив, что по итогам полугодия показатель может ускориться до указанных величин.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года российская экономика выросла на 0,2 процента, а в январе-марте снизилась на 0,3 процента (данные Минэкономразвития на конец апреля).

Росстат в дальнейшем оценил снижение ВВП в первом квартале в 0,2 процента, о чем 19 июня напомнила Набиуллина. «Мы говорили, что в значительной степени это связано с разными факторами, сезонными, календарными», — отметила она.