Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 19 июня 2026Экономика

Набиуллина анонсировала ускорение экономического роста

Набиуллина: ЦБ ожидает, что ВВП России вырастет в январе-июне на 0,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Globallookpress.com

Рост российского ВВП в январе-июне может достичь до 0,5 процента, рассказала на пресс-конференции председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Вот апрель уже вывел ВВП в положительную область. И в целом мы оцениваем рост экономики за январь-апрель в 0,3 процента», — рассказала глава ЦБ (цитата по ТАСС), добавив, что по итогам полугодия показатель может ускориться до указанных величин.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года российская экономика выросла на 0,2 процента, а в январе-марте снизилась на 0,3 процента (данные Минэкономразвития на конец апреля).

Росстат в дальнейшем оценил снижение ВВП в первом квартале в 0,2 процента, о чем 19 июня напомнила Набиуллина. «Мы говорили, что в значительной степени это связано с разными факторами, сезонными, календарными», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    Юрий Лоза признался в создании песен с помощью искусственного интеллекта

    Набиуллина анонсировала ускорение экономического роста

    В шасси пассажирского самолета обнаружили тело

    В СПЧ прокомментировали готовящийся законопроект о домашнем насилии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Минюст пополнил список иноагентов

    Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

    Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok