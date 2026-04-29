Экономика России в первом квартале упала

19:57, 29 апреля 2026Экономика

Минэкономразвития сообщил о падении ВВП России в первом квартале на 0,3 процента
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года ВВП России снизился на 0,3 процента, что произошло впервые с первого квартала 2023 года, когда такая динамика была связана с высокой базой начала 2022 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

Отдельно в марте экономика выросла на 1,8 процента. Кроме того, ведомство улучшило оценку января и февраля — с падения на 2,1 и 1,8 процента до 1,8 и 1,1 процента.

Тем не менее итоговый результат оказался ниже уровня прошлого года. Ранее Минэкономразвития объясняло такую ситуацию календарным фактором, так как в январе и февраля на три рабочих дня меньше, чем годом ранее.

Две недели президент России Владимир Путин потребовал объяснить ему причины падения экономики в первые два месяца года, в том числе минусы в промышленном производстве и строительстве. Он указал, что одними только календарными и погодными факторами такая динамика объясняться не может. При этом тогда глава государства оперировал еще не пересчитанными в лучшую сторону цифрами.

Позднее в рамках выступления на заседании Совета законодателей президент России Владимир Путин попросил собравшихся подумать над идеями по выведению темпов роста национальной экономики на новый уровень.

