Экономика
16:37, 15 апреля 2026

Путин заявил о сокращении ВВП России. Президент потребовал объяснений, почему ситуация в экономике не соответствует прогнозам

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

В январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента, текущие показатели пока не соответствуют официальным прогнозам Центробанка и правительства. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство

Владимир Путинпрезидент России

Среди причин, которые приводят специалисты, сезонные факторы. Президент обратил внимание, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, а в феврале — на один рабочий день. Хотя это объективные обстоятельства, «далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», указал глава государства.

Вместе с тем Путин заметил, что уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает оставаться низким. Сейчас безработица в России — 2,1 процента. Это говорит о том, что рынок труда меняется.

Глава государства подчеркнул, что ждет предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики. Он также ожидает детального доклада о причинах того, почему траектория макропоказателей находится ниже ожиданий.

Российской экономике прогнозировали стагнацию

В среднесрочной перспективе темпы роста могут свестись к нулю, предупредил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В настоящее время, отметил он, существуют риски ускорения темпов снижения инвестиций в основной капитал. В 2026 году падение может втрое превысить официальный прогноз и составить 1,5 процента.

Снижение инвестиций в основной капитал поставит под угрозу развитие таких важных отраслей, как цифровые решения и роботизация. В обозримом будущем эти секторы могут столкнуться с «шоковой заморозкой», заключил Шохин.

Между тем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что высокая ключевая ставка не дает российской экономике расти прежними темпами. По его словам, есть заинтересованность в балансе, когда и экономика страны растет, и средства населения не обесцениваются. Иными словами, борьба с инфляцией не должна оборачиваться потерей денег россиян. Парламентарий допустил, что, возможно, «неплохо будет», если инфляция составит 6 процентов, а ставка достигнет 10 процентов.

В свою очередь, специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ранее отмечали, что в сложившихся реалиях российская экономика неизбежно войдет в полноценную рецессию. Избежать подобного сценария не поможет даже снижение ключевой ставки.

