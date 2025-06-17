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21:06, 17 июня 2025Экономика

В России заподозрили формирование экономики стагнации

ЦМАКП констатировал отсутствие новых драйверов для разгона экономики России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Экономический рост последних двух лет остается в прошлом, а текущую ситуацию можно описать как формирование экономики стагнации. К такому выводу в обзоре макроэкономических тенденций пришли специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По их оценке, драйверов для нового разгона экономики нет, а «модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает».

В ЦМАКП указали, что высокочастотные данные указывают на временное улучшение ситуации, но оно имеет сугубо локальный характер. В целом в промышленности наблюдается стагнация, по гражданским неэнергетическим отраслям выпуск падает с начала года.

Также постепенное снижение после устранения сезонности демонстрирует экспорт товаров, импорт вернулся на тренд медленного роста, но благодаря укреплению рубля. Во втором полугодии он неизбежно замедлится как минимум из-за проблем со сбытом.

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Значительные проблемы сохраняются и в инфляции. Общий ее показатель снизился, однако если рассматривать корзину потребления малообеспеченного населения, то там цены растут гораздо быстрее общего уровня. Таким образом, благосостояние этой группы населения уже почти год как снижается. С зарплатой ситуация пока непонятная из-за изменений в налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), но аналитики не исключают, что реальные доходы могут даже упасть.

Как говорится в докладе, рост последних лет был обусловлен значительным бюджетным стимулом и наличием свободных ресурсов, однако эти источники исчерпаны. Безработица устойчиво держится на историческом минимуме, загрузка мощностей по-прежнему очень высока, а вот расходы бюджета приходится сокращать.

Ранее об исчерпании модели роста экономики заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. По его мнению, для продолжения развития нужен шаг вверх, а не вперед. Чиновник имел в виду прорывы в технологических и организационных направлениях.

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