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08:36, 16 июня 2025Экономика

В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

Замглавы АП Орешкин назвал нынешнюю модель роста экономики России исчерпанной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Модель роста российской экономики, работавшая в последние годы, исчерпала свой потенциал, для дальнейшего развития нужен шаг вверх, а не вперед. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал замглавы администрации президента (АП) Максим Орешкин.

По его словам, рывок был связан с тем, что удалось задействовать спящий потенциал экономики, в первую очередь кадровый и производственный. Но теперь, когда Россия сталкивается с самым низким уровнем безработицы среди всех крупных стран мира, а загрузки существующих мощностей и без того высоки на движение в этом направлении рассчитывать не приходится.

Представитель Кремля подчеркнул, что для продолжения развития нужны организационный и технологический рывки. В каких именно областях и за счет чего прорывы будут достигнуты, Орешкин не уточнил.

Ранее профессор Финансового университета Александр Сафонов предположил, что официальный уровень безработицы в России не совсем верно отражает реальную занятость населения из-за большого количества самозанятых с нулевым уровнем дохода.

Он указал, что 52 процента из 13,5 миллиона человек официально не зарабатывают, но при этом не попадают в статистику безработицы, и не исключил, что речь идет о попытках ряда регионов приукрасить статистику.

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