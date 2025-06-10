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16:20, 10 июня 2025Экономика

В России заподозрили неладное с уровнем безработицы

Профессор Финансового университета Сафонов усомнился в уровне безработицы в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уровень безработицы в России может быть существенно выше, чем принято считать, из-за странностей с подсчетом самозанятых. Такое мнение в обсуждении рынка труда, организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА», высказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Он объяснил, что в таком статусе зарегистрированы 13,5 миллиона человек, но у 52 процентов нет никакого дохода. Где эти люди находятся и чем заняты, установить сложно.

По словам эксперта, на обсуждении в Совете Федерации с участием представителей Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) выяснилось, что политика региональных властей существенно влияет на показатели безработицы. Речь идет о том, что чиновники в стремлении приукрасить цифры убеждают ищущих работу граждан регистрироваться в качестве самозанятых, а не безработными. С помощью такого подхода службы занятости улучшают собственную статистику.

Официальная безработица в России в последний год находится на исторических минимумах, минувшей весной она вернулась на уровень 2,3 процента. Однако в зависимости от того, какой масштаб носит переписывание безработных в самозанятые, реальное число людей без работы может быть выше.

По итогам 2022 года, как указывали в ФНС, доля самозанятых граждан с нулевым доходом составляла почти 30 процентов из 6,8 миллиона зарегистрированных. Таким образом, их фактическое количество за это время возросло в три раза. Вместе с тем часть самозанятых работает по трудовому договору, а в таком статусе регистрировались для разовых работ.

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