В России рассказали о рекордно низкой безработице

Вице-премьер Голикова рассказала о рекордно низкой безработице в России

Безработица в России по методологии Международной организации труда (МОТ) вернулась к рекордно низкому уровню. Об этом рассказала журналу «Эксперт» вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в январе и феврале безработица находилась в районе 2,4 процента, но далее вновь опустилась до исторического минимума в 2,3 процента. При этом в марте она оказалась ниже, чем наблюдалась в этом месяце в предыдущие годы.

В последние годы уровень безработицы в России регулярно ставит антирекорды. В первую очередь такая ситуация связана с дефицитом рабочей силы, который, соответственно, находится на историческом максимуме. Центробанк оценивает этот фактор как проинфляционный, приводящий к необеспеченному росту зарплат и, соответственно, цен.

Опрошенные регулятором в первой половине апреля аналитики ожидают, то в 2025 году безработица в стране составит 2,5 процента, а в 2026-м вырастет до 2,8 процента. Еще в марте в ЦБ полагали, что кадровая ситуация постепенно улучшается.