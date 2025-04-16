Россиянам предсказали рост безработицы

ЦБ: В 2026 году безработица в России вырастет до 2,8 процента

В 2025 году безработица в России останется на уровне 2,5 процента. Это показал опрос аналитиков, проведенный Банком России. Его результаты опубликованы на сайте регулятора.

В следующем году, как полагают эксперты, безработица вырастет до 2,8 процента и до 2,9 процента к концу горизонта.

Ранее Банк России сообщал, что в стране наблюдаются признаки постепенного улучшения кадровой ситуации. Уменьшается доля предприятий, столкнувшихся с дефицитом кадров, а в некоторых секторах падает спрос на новых сотрудников.

В начале марта стало известно, что уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, дойдя до 2,4 процента, после того как три месяца подряд находился на рекордно низких 2,3 процента.

В Минтруде полагают, что в ближайшие пять лет экономике РФ потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 миллиона работников.