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21:01, 5 марта 2025Экономика

В России впервые с 2023 года начала расти безработица

В январе безработица в РФ выросла впервые с декабря 2023 года
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уровень безработицы в России повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента после того, как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. Об этом сообщает Росстат.

До этого с июля по сентябрь 2024 года показатель достигал нынешних 2,4 процента, что также было историческим минимумом. Тем не менее в начале года он начал расти впервые с конца позапрошлого (тогда безработица поднялась до 3 процентов с 2,9 процента в ноябре 2023-го).

Показатели безработицы в РФ уже долгое время находятся на рекордно низком уровне. На фоне этого власти регулярно подчеркивают стабильность ситуации с трудоустройством в РФ. При этом в невысоких показателях безработицы видят и вызовы для развития экономики. Так, Центробанк отмечает, что заработки россиян растут быстрее производительности труда, а нехватка работников на рынке труда остается главным барьером для расширения объемов производства, с чем связывают в том числе перегрев экономики страны.

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