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20:43, 15 июня 2026Путешествия

Вертолет с детьми на борту разбился при вылете из аэропорта США

Вертолет врезался в самолет при вылете из аэропорта Флориды
Елизавета Гринберг (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Вертолет с детьми на борту разбился при вылете из аэропорта США, врезавшись в самолет. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 13 июня в аэропорту Пемброк-Пайнс в штате Флорида. Известно, что на борту находились пилот и трое пассажиров, в их числе были дети. Уточняется, что вертолет врезался в пустой самолет на взлетной полосе из-за неисправности.

Два человека получили незначительные травмы. Двое других пассажиров сопроводили их в больницу.

Ранее вертолет с молодоженами потерпел крушение сразу после свадьбы в США. Пилот воздушного судна планировал облететь туман на большой высоте, но не справился с управлением.

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