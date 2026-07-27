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06:04, 27 июля 2026 (обновлено: 06:05, 27 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали Ярославскую область

Губернатор Евраев: Дроны ВСУ атакуют Ярославскую область
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вооруженные силы Украины совершают атаку на Ярославскую область. В целях сохранения безопасности было решено перекрыть движение на выезде из областного центра в сторону Москвы, о чем рассказал глава региона Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс».

По его данным, речь идет об атаке украинских беспилотников. Чтобы обеспечить безопасность, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли. Это касается увастка от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Автомобилистам рекомендуют временно воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностей или выбирать маршрут, минуя данный участок. Работа по обеспечению безопасности еще продолжается, добавил Евраев.

В ночь с 26 на 27 июля сообщалось, что ВСУ дронами бьют по Севастополю. В городе сработала ПВО, три беспилотника были сбиты в Балаклавском районе, уточнил губернатор Михаил Развожаев.

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