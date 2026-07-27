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06:59, 27 июля 2026 (обновлено: 07:29, 27 июля 2026)Мир

Раскрыты подробности о тяжелой болезни Джо Байдена

WP: Лечение рака резко ограничило жизнь Байдена после ухода с поста президента США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Octavio Jones / Reuters

83-летний экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден борется с метастатическим раком. Политик заметно ослаб после лечения, сообщает издание The Washington Post.

По данным журналистов, с тех пор, как Байден покинул кресло в Овальном кабинете, он находится в узком кругу близких — родственников, давних друзей и помощников. Источники утверждают, что лечение от тяжелой болезни идет и помогает бывшему американскому лидеру, однако последствия лечения лишили его сил.

18 месяцев после президентства стали для Байдена омраченными недугом: все больше дней стало уходить на то, чтобы победить рак, тогда как остальное время он уделяет семье и усилиям по формированию своего наследия, передают анонимные источники.

Тем самым, экс-глава Белого дома и отличился среди своих предшественников, поскольку у него достаточно ограниченный график публичных выступлений, еще не создана масштабная благотворительная или политическая структура, а также не собраны средства на президентскую библиотеку. Эти факты оставляют все меньше возможностей повлиять на то, как запомнится его минувший срок на посту главы государства, считают журналисты WP.

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«Вероятно, этой осенью будет сложнее скрывать свою слабость, когда Байден начнет продвижение мемуаров, публикация которых запланирована на 17 ноября, через две недели после промежуточных выборов. Время публикации вызвало беспокойство у некоторых друзей и бывших советников, которые опасаются не только за самочувствие Байдена, но и за то, насколько его видимые проблемы со здоровьем могут возродить ожесточенные споры 2024 года как раз в тот момент, когда демократы пытаются превратить выборы в референдум по поводу президента Дональда Трампа», — отмечают обозреватели.

Ранее супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что рак «дал метастазы в кости» и, по всей видимости, жить с онкологией ее муж будет до конца своих дней. По ее словам, бывший американский лидер «держится нормально».

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