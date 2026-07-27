В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание «Страна».

По утверждению украинских мониторинговых ресурсов, возможны прилеты баллистических ракет.

Информации от Минобороны РФ о возможной атаке не поступало.

Ранее 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нескольким регионам России. Наиболее масштабным стала атака на Белгород, там взрывы звучали дольше часа. Также серьезному налету беспилотников противника подвергся Ростов-на-Дону, есть жертвы среди гражданского населения.