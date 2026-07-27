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07:54, 27 июля 2026Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание «Страна».

По утверждению украинских мониторинговых ресурсов, возможны прилеты баллистических ракет.

Информации от Минобороны РФ о возможной атаке не поступало.

Ранее 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нескольким регионам России. Наиболее масштабным стала атака на Белгород, там взрывы звучали дольше часа. Также серьезному налету беспилотников противника подвергся Ростов-на-Дону, есть жертвы среди гражданского населения.

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