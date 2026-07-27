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08:46, 27 июля 2026 (обновлено: 08:56, 27 июля 2026)Мир

Бывший депутат парламента Финляндии захотел получить российское гражданство

Бывший депутат парламента Финляндии Туртиайнен планирует получить гражданство России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: IMAGO / Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен, который переехал в Россию, заявил, что планирует получить российское гражданство и построить новую жизнь в стране. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я учу русский понемногу каждый день. Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь», — поделился он.

Бывший финский депутат добавил, что в РФ живут приятные и хорошие люди. По его мнению, это лучшее в России.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. 11 ноября 2025 года он сообщил, что попросил убежища в России, объяснив свое решение тем, что подвергается давлению и травле со стороны финских СМИ.

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