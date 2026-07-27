Российские военные атаковали порт на Украине в момент разгрузки грузов военного назначения

Минобороны: ВС РФ атаковали порт на Украине в момент разгрузки грузов военного назначения

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали порт «Николаев» на Украине в момент разгрузки грузов военного назначения. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в министерстве обороны.

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, атаки совершались с помощью ударных дронов. В результате в момент разгрузки грузов были поражены два сухогруза.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что российские военные атаковали контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморск, а также морское судно типа балкер, осуществлявшее доставку грузов Вооруженным силам Украины. Удары совершались южнее Одессы.