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12:18, 27 июля 2026 (обновлено: 12:33, 27 июля 2026)Россия

Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

МО: Россия взяла под контроль Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, речь идет про населенные пункты Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Коммунаровка в Днепропетровской области.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне СВО более 1400 военнослужащих.

26 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В Минобороны сообщали, что военным удалось установить контроль в селе Шевченко.

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