Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны.
По информации оборонного ведомства, речь идет про населенные пункты Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Коммунаровка в Днепропетровской области.
Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне СВО более 1400 военнослужащих.
26 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В Минобороны сообщали, что военным удалось установить контроль в селе Шевченко.