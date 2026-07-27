Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

МО: Россия взяла под контроль Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны.

По информации оборонного ведомства, речь идет про населенные пункты Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Коммунаровка в Днепропетровской области.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне СВО более 1400 военнослужащих.

26 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. В Минобороны сообщали, что военным удалось установить контроль в селе Шевченко.

