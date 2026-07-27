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12:58, 27 июля 2026 (обновлено: 12:59, 27 июля 2026)Бывший СССР

Появились новые подробности об ударе по выставке военной техники Украины

Чеславский: Попавшая под удар выставка военной техники связана с офисом Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Ассоциация «Армада», организовавшая военную выставку под Киевом, которая попала под удар, может быть связана с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Новые подробности раскрыл журналист Олег Чеславский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ассоциация с пропиской на Банковой 8 апреля 2025 года эта конструкция получает репрезентативную надстройку: регистрируется
Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада"», — написал он.

По данным журналиста, «Армада» входит в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавляет советник Зеленского Александр Камышин. Чеславский также обратил внимание на финансовую отчетность одной из компаний, связанных с главой ассоциации. По его мнению, высокие обороты при минимальной прибыли могут указывать на то, что фирма использовалась как «операционная прокладка» для денежных потоков.

24 июля стало известно об ударе России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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