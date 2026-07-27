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13:48, 27 июля 2026Ценности

Сын Киркорова захотел стать моделью

Сын Филиппа Киркорова захотел стать моделью
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин Киркоров захотел стать моделью. Об этом артист рассказал Telegram-каналу «Звездач».

59-летний исполнитель посетил фестиваль «Звезды "Русского радио" в Завидове». Он рассказал журналистам, что его 14-летний наследник вдохновился дебютом на подиуме и задумался о модельной карьере, несмотря на занятия боксом.

«Почему не мальчишеская профессия? Зато доходная!» — оценил предпочтения сына артист.

В июне сообщалось, что Мартин Киркоров вышел на подиум показа Гоши Рубчинского.

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