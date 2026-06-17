13-летний сын Филиппа Киркорова вышел на подиум показа Гоши Рубчинского

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин дебютировал на показе новой коллекции бренда Гоши Рубчинского. Трансляция дефиле проводилась на платформе «VK Видео».
13-летний наследник исполнителя вышел на подиум на закрытии модного шоу. Подросток продефелировал в оранжевой футболке, черном бомбере и белых джинсах. Сам Киркоров при этом ранее снимался в рекламе новой линейки, но на показе не присутствовал.
В марте 2025 года 15-летняя дочь Юлии Пересильд также снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского. Анна Пересильд предстала перед камерой с распущенными волосами и в объемной куртке.
В феврале 2025 года стало известно, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенный опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.
Гоша Рубчинский занимал позицию главного дизайнера Yeezy с февраля 2023 года.