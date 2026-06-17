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12:33, 17 июня 2026Ценности

13-летний сын Филиппа Киркорова вышел на подиум показа Гоши Рубчинского

13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин вышел на подиум показа Гоши Рубчинского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин дебютировал на показе новой коллекции бренда Гоши Рубчинского. Трансляция дефиле проводилась на платформе «VK Видео».

13-летний наследник исполнителя вышел на подиум на закрытии модного шоу. Подросток продефелировал в оранжевой футболке, черном бомбере и белых джинсах. Сам Киркоров при этом ранее снимался в рекламе новой линейки, но на показе не присутствовал.

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В марте 2025 года 15-летняя дочь Юлии Пересильд также снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского. Анна Пересильд предстала перед камерой с распущенными волосами и в объемной куртке.

В феврале 2025 года стало известно, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенный опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.

Гоша Рубчинский занимал позицию главного дизайнера Yeezy с февраля 2023 года.

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