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15:53, 7 февраля 2025Ценности

Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом

Дизайнер Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с брендом Канье Уэста Yeezy
Мария Винар

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Российский дизайнер Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рубчинский сообщил, что его партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. «Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», — заявил он и уточнил, что выпущенная в декабре прошлого года капсульная коллекция одежды под названием «Вестник трибун» была последней.

Кроме того, дизайнер рассказал, что через некоторое время он поделится подробностями о предстоящем перезапуске собственного модного бренда, который состоится в этом году. «Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — заключил он.

Гоша Рубчинский занимал позицию главного дизайнера Yeezy с февраля 2023 года.

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