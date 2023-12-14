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07:22, 14 декабря 2023Ценности

Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда Yeezy

Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy
Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети X.

В публикации уточняется, что приход «этого легендарного российского дизайнера в YEEZY (...) является важным достижением в истории дизайна».

В октябре 2022 года Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт.

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      Юлия Мискевич
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