Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:14, 26 октября 2022Ценности

Канье Уэст лишился статуса миллиардера

Рэпер Канье Уэст лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с Adidas

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Об этом сообщает Forbes.

Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (91,9 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,6 миллиарда рублей) капитала.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Бесогон и биполярочка Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог
Бесогон и биполярочкаКанье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог
10 июля 2020

Таким образом Уэст перестанет быть миллиардером, заявили журналисты Forbes. Сам предприниматель пока никак не отреагировал на произошедшее.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем 25 октября. Данное решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября
Двоих россиян приговорили к срокам за избиение до смерти пожилого мужчины
Умер актер сериала «Секретные материалы» Майкл Копса
В трех регионах на западе Украины объявили воздушную тревогу
«Аэрофлот» приостановил онлайн-регистрацию на рейсы
Стало известно о росте турпотока по России в первом полугодии 2022 года
Вирусолог назвал аргументы в пользу искусственного происхождения COVID-19
Канье Уэст лишился статуса миллиардера
В зоне СВО погиб 55-летний российский доброволец
В Европе пересмотрят «космические» бюджеты из-за России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.