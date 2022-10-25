Adidas разорвет сотрудничество с Канье Уэстом из-за скандальных высказываний

Немецкий бренд Adidas разорвет соглашение с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний

Немецкий производитель одежды, обуви и товаров для спорта Adidas планирует прекратить сотрудничество с рэпером и дизайнером Канье Уэстом из-за его последних высказываний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Известно, что компания решила разорвать соглашение с музыкантом из-за шквала критики, который обрушился на бренд после скандального поведения партнера. В частности, исполнитель опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Отмечается, что руководство немецкого ретейлера может объявить о расторжении сделки с музыкантом уже 27 октября. При этом официальных подтверждений данной информации пока нет. Помимо Adidas, ранее уже прекратили работу с хип-хоп-исполнителем бренды GAP и Balenciaga.

Ранее певца заблокировали в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за антисемитские посты. Американский еврейский комитет (AJC) 7 октября назвал язык Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». «Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигал ненависть к евреям», — сказали в комитете.