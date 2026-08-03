Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем украинского конфликта

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.

По ее словам, именно он позволяет Зеленскому сохранять власть в условиях отмененных выборов, а также обеспечивает финансовые потоки, вращающиеся вокруг его окружения.

«Зеленский — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много», — подчеркнула Мендель.

По ее мнению, западные лидеры продолжают поддерживать украинского президента по политическим причинам. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, выделивший миллиардные суммы, не может позволить себе признать, что ошибся в своей оценке Зеленского, поскольку это нанесло бы ущерб его репутации.

Ранее Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Владимир Зеленский. По ее словам, политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.