Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:25, 3 августа 2026 (обновлено: 01:27, 3 августа 2026)Бывший СССР

Мендель раскрыла новые факты о выгоде Зеленского от конфликта

Мендель назвала Зеленского главным выгодоприобретателем украинского конфликта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.

По ее словам, именно он позволяет Зеленскому сохранять власть в условиях отмененных выборов, а также обеспечивает финансовые потоки, вращающиеся вокруг его окружения.

«Зеленский — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными и получающие миллиарды евро из ЕС. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много», — подчеркнула Мендель.

По ее мнению, западные лидеры продолжают поддерживать украинского президента по политическим причинам. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, выделивший миллиардные суммы, не может позволить себе признать, что ошибся в своей оценке Зеленского, поскольку это нанесло бы ущерб его репутации.

Ранее Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Владимир Зеленский. По ее словам, политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Очень-очень трудно». В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
    Мендель сделала заявление о внутреннем кризисе на Украине
    Мендель раскрыла новые факты о выгоде Зеленского от конфликта
    Пожар произошел в историческом здании в центре Москвы
    Сомнолог предупредил о причинах проблем со сном летом
    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» вызвала ажиотаж в сети фото в крошечном бикини
    Трамп назвал дату переговоров США и Ирана
    Россия пригрозила Ирландии серьезными последствиями за морское пиратство
    Популярный молодой музыкант попал в Книгу рекордов России
    В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok