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01:21, 3 августа 2026Мир

«Очень-очень трудно». В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot

Конгрессмен Тернер: Переговоры с Украиной по производству Patriot идут очень-очень трудно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что переговоры США с Украиной по производству ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot решаются «очень-очень трудно». По его словам, процесс продолжается.

Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии

Майк ТернерЧлен Палаты представителей Конгресса США

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал американский лидер.

Зеленский потребовал у Запада ракеты Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. Политик подчеркнул, что союзники знают, в каких боеприпасах нуждается Киев, но для их поставок «требуется политическое решение».

Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Зеленский также ранее заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.

При этом в июле стало известно, что Трамп отказал украинскому коллеге в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. По данным The Atlantic, Зеленский обратился к Трампу с просьбой о передаче ракет для защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия вероятным атакам в зимний период. Однако на эту просьбу американский лидер ответил отказом, но выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.

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Что об этом думают на Украине?

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что сомневается в налаживании производства ракет для систем Patriot, так как это очень долгий и сложный процесс. Депутат считает, что идея в запуске производства снарядов на Украине может разбиться о длительный процесс согласования.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения.

А плач Зеленского? (...) Это, конечно, чрезвычайное позорище. «Дайте нам, дайте нам». А никто ничего не дает

Олег СоскинБывший помощник Леонида Кучмы

Украинский историк Марта Гавришко осудила требование Зеленского к Западу по поводу поставок ракет для систем Patriot.

Современный перехватчик PAC-3 для системы Patriot стоит примерно четыре миллиона долларов за выстрел. И этот клоун, в чьем лексиконе, похоже, нет слова «дипломатия», но есть место для «эскалации», ожидает, что весь мир оплатит его наглость

Марта ГавришкоУкраинский историк

По ее словам, самую высокую цену платят мирные граждане Украины.

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