Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что переговоры США с Украиной по производству ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot решаются «очень-очень трудно». По его словам, процесс продолжается.
Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал американский лидер.
Зеленский потребовал у Запада ракеты Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. Политик подчеркнул, что союзники знают, в каких боеприпасах нуждается Киев, но для их поставок «требуется политическое решение».
Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах
Зеленский также ранее заявил, что запуск производства ракет противовоздушной обороны Patriot по американской лицензии произойдет не скоро и может занять долгое время. Он добавил, что причиной тому являются многочисленные бюрократические проблемы, которые осложняют процесс производства.
При этом в июле стало известно, что Трамп отказал украинскому коллеге в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. По данным The Atlantic, Зеленский обратился к Трампу с просьбой о передаче ракет для защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия вероятным атакам в зимний период. Однако на эту просьбу американский лидер ответил отказом, но выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.
Что об этом думают на Украине?
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что сомневается в налаживании производства ракет для систем Patriot, так как это очень долгий и сложный процесс. Депутат считает, что идея в запуске производства снарядов на Украине может разбиться о длительный процесс согласования.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения.
А плач Зеленского? (...) Это, конечно, чрезвычайное позорище. «Дайте нам, дайте нам». А никто ничего не дает
Украинский историк Марта Гавришко осудила требование Зеленского к Западу по поводу поставок ракет для систем Patriot.
Современный перехватчик PAC-3 для системы Patriot стоит примерно четыре миллиона долларов за выстрел. И этот клоун, в чьем лексиконе, похоже, нет слова «дипломатия», но есть место для «эскалации», ожидает, что весь мир оплатит его наглость
По ее словам, самую высокую цену платят мирные граждане Украины.