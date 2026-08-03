В Германии заявили о катастрофической ситуации с бюджетом страны

Министр труда Германии Бас заявила, что ситуация с немецким бюджетом катастрофическая

Ситуация с немецким бюджетом является катастрофической. Об этом заявила министр труда ФРГ Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF.

Она признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях. Кроме того, по ее словам, несколько стран опережают ФРГ в данной сфере. Бас уточнила, что на экономическую ситуацию в стране в том числе влияют продолжающиеся в мире конфликты.

Ранее в бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной между США и Ираном кризиса. «Безрассудная война [президента США Дональда] Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил министр финансов Ларс Клингбайль в мае.

