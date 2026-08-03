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02:01, 3 августа 2026 (обновлено: 02:05, 3 августа 2026)Экономика

В Германии заявили о катастрофической ситуации с бюджетом страны

Министр труда Германии Бас заявила, что ситуация с немецким бюджетом катастрофическая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ситуация с немецким бюджетом является катастрофической. Об этом заявила министр труда ФРГ Бербель Бас в интервью телеканалу ZDF.

Она признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях. Кроме того, по ее словам, несколько стран опережают ФРГ в данной сфере. Бас уточнила, что на экономическую ситуацию в стране в том числе влияют продолжающиеся в мире конфликты.

Ранее в бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной между США и Ираном кризиса. «Безрассудная война [президента США Дональда] Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил министр финансов Ларс Клингбайль в мае.

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