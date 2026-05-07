Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 7 мая 2026Экономика

В бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за Ирана

BIoomberg: В бюджете Германии образовалась налоговая дыра в 52 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: Lucas Werkmeister / Wikimedia

В бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной США и Ирана кризиса. Об этом сообщает BIoomberg.

По мнению аналитиков, из-за конфликта на Ближнем Востоке налоговые поступления в ФРГ значительно снизятся. К 2030 году они упадут более чем на 50 миллиардов евро от прогнозируемого ранее уровня. В 2026 году федеральные доходы, по оценке Минфина, составят 382,1 миллиарда — почти на 10 миллиардов меньше прежних ожиданий. В сумме за ближайшие четыре года потери могут достигнуть 52,3 миллиарда евро.

«Сегодняшний прогноз налоговых поступлений показывает, насколько сильно война в Иране бьет по нашей экономике. Безрассудная война Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил министр финансов Ларс Клингбайль.

Слабая динамика экономики усиливает бюджетное давление на правительство канцлера Фридриха Мерца. Ожидаемый дефицит порядка 30 миллиардов заставит чиновников стимулировать экономический рост, проводить масштабные реформы системы социального обеспечения и сокращать нехватку средств, указано в материале.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер предупредил, что страну ожидает развал государства в экономическом и социальном плане. «Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится — и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния», — поделился он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС отреагировал на призыв России эвакуировать дипломатов из Киева

    Названы три возможные цели налета БПЛА на Москву перед 9 Мая

    «Их цель — навредить России». Почему Пашинян ведет переговоры с Зеленским и нарушает договоренности с Россией?

    Латвийский депутат назвал недопустимым пролет украинских БПЛА

    В России отреагировали на обвинения Латвии в инциденте с беспилотником

    Жители российского города пожаловались на текущую из-под крана жижу

    Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане

    Баста потерял зуб на концерте

    МВФ указал на угрожающую мировой экономике опасность

    Россиянам предрекли изменение отношения к отечественному автопрому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok