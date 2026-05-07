В бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за Ирана

BIoomberg: В бюджете Германии образовалась налоговая дыра в 52 млрд евро

В бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной США и Ирана кризиса. Об этом сообщает BIoomberg.

По мнению аналитиков, из-за конфликта на Ближнем Востоке налоговые поступления в ФРГ значительно снизятся. К 2030 году они упадут более чем на 50 миллиардов евро от прогнозируемого ранее уровня. В 2026 году федеральные доходы, по оценке Минфина, составят 382,1 миллиарда — почти на 10 миллиардов меньше прежних ожиданий. В сумме за ближайшие четыре года потери могут достигнуть 52,3 миллиарда евро.

«Сегодняшний прогноз налоговых поступлений показывает, насколько сильно война в Иране бьет по нашей экономике. Безрассудная война Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил министр финансов Ларс Клингбайль.

Слабая динамика экономики усиливает бюджетное давление на правительство канцлера Фридриха Мерца. Ожидаемый дефицит порядка 30 миллиардов заставит чиновников стимулировать экономический рост, проводить масштабные реформы системы социального обеспечения и сокращать нехватку средств, указано в материале.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер предупредил, что страну ожидает развал государства в экономическом и социальном плане. «Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится — и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния», — поделился он.