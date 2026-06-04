Сложность продажи квартиры Кобзона за миллиард рублей оценили

Риелтор Муравьев: Продать квартиру Кобзона за миллиард рублей будет несложно

Продать пентхаус певца Иосифа Кобзона в центре Москвы, о продаже которого стало известно накануне, будет несложно. Вероятность сделки оценил риелтор Константин Муравьев в разговоре с aif.ru.

За лот нынешняя собственница, вдова артиста Нелли Кобзон, попросила миллиард рублей. По словам эксперта, это средняя стоимость для элитной недвижимости с историей и знаменитым жильцом. Он добавил, что дорогие объекты в РФ активно раскупают, поскольку деньги сейчас остаются в стране.

«Покупателем может быть кто‑то из старшего поколения, из тех, кто живет в Москве либо в каких‑то крупных регионах. Такую квартиру не очень сложно продать, но все равно это особое искусство. Обычно такую недвижимость в рекламу вообще не выставляют, а продают по‑тихому: сделки заключаются между собой, без привлечения внимания», — заключил Муравьев.

Среди особенностей 600-метрового пентхауса Кобзона на улице Новый Арбат — антуражный интерьер, который остался таким же, как при жизни певца, а также наличие усиленной охраны и пропускной системы. Изначально вдова артиста хотела организовать в квартире музей.