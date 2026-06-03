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11:33, 3 июня 2026Экономика

Элитное жилье Кобзона в центре Москвы решили продать

Mash: Пентхаус Кобзона в центре Москвы выставили на продажу за миллиард рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Элитную недвижимость певца Иосифа Кобзона в центре Москвы выставили на продажу за миллиард рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о пентхаусе площадью 600 квадратных метров, расположенном на 16-м этаже жилого комплекса «Груббер Хаус» на улице Новый Арбат. Отмечается, что вход в дом с усиленной охраной и круглосуточной службой безопасности осуществляется строго по пропускной системе. Главной особенностью объекта служит антуражный интерьер: мебель, декор и другие элементы остались такими же, как при жизни артиста.

В данный момент владелицей жилья является вдова певца Нелли Кобзон. Изначально она хотела превратить пентхаус в музей, чтобы сохранить память о муже, однако позднее передумала и решила продать имущество. Объект реализуют через закрытые продажи.

Ранее сообщалось, что финансировавший ВСУ российский актер Александр Филиппенко избавился от двух квартир в центре столицы.

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