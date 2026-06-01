Финансировавший ВСУ российский актер избавился от двух квартир в Москве

Shot: Уехавший из России актер Александр Филиппенко избавился от двух квартир в Москве

Финансировавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) российский актер Александр Филиппенко избавился от двух квартир в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Обе квартиры находятся в районе Патриарших прудов в Богословском и Спиридоньевском переулках. Площадь первой составляет 55 квадратных метров, а второй — 110 квадратов. По оценкам экспертов, стоимость объектов может достигать 55 миллионов и 100 миллионов рублей соответственно.

Помимо квартир, Филиппенко владеет комнатой площадью 10 квадратов в доме возле Патриарших прудов и домом в 150 квадратов и 7 сотками земли в районе Ново-Переделкино. Дом актера также выставлен на продажу за 40 миллионов рублей. По словам соседей, артист давно не появлялся в районе.

Филиппенко уехал из России в ноябре 2022 года. Сейчас актер проживает в Литве.

Ранее певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, продала квартиру в центре Москвы, от которой не могла избавиться из-за скандального дела с квартирой певицы Ларисы Долиной.