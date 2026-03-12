Слава избавилась от квартиры в Москве

SHOT: Слава продала квартиру, от которой не могла избавиться из-за Долиной

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, смогла продать квартиру в центре Москвы, от которой не могла избавиться из-за скандального дела певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Речь идет о квартире площадью 173 квадратных метра на Арбате. В жилье выполнен дизайнерский ремонт, интерьер отличается высокими потолками, дорогой мебелью и предметами декора. Изначально Слава рассчитывала продать объект за 140 миллионов рублей, однако в итоге снизила цену до 120 миллионов.

Ранее Слава обвинила Долину в невозможности продать свою квартиру. По ее словам, из-за скандала с жильем певицы в Хамовниках потенциальные покупатели ее объекта отказались от сделки за день до подписания документов. Слава рассматривала возможность подать на Долину в суд.