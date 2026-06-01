В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

Ругинене: Прибалтика не предоставляет ВСУ воздушного пространства для ударов БПЛА по РФ

Страны Прибалтики не предоставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) воздушного пространства для ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — подчеркнула премьер.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник ВСУ. Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

Позднее премьер Швеции Ульф Кристерссон предложил решение проблемы залетных дронов Украины. Он призвал страны НАТО помогать Киеву в наведении беспилотников.