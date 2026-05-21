17:19, 21 мая 2026Мир

Страна НАТО предложила решение проблемы залетных дронов Украины

Премьер Швеции Кристерссон призвал НАТО помогать Украине в наведении дронов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Little / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО помогать Украине в наведении беспилотников на фоне инцидентов с залетами дронов в государства альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Мы должны… помогать украинцам наводить их атаки», — сказал политик.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Прибалтики начали паниковать из-за инцидентов с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его мнению, в Эстонии пытаются откреститься от решений Литвы, а в Финляндии хотят продолжать поддержку Украины. В то же время Латвия столкнулась с политическим кризисом.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

