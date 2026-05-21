Стало известно о панике Прибалтики из-за украинских дронов

Аналитик Меркурис: Страны Прибалтики паникуют из-за украинских БПЛА

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Прибалтики начали паниковать из-за инцидентов с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что видит в странах Балтии панику, замешательство и хаос насчет происходящего. По его мнению, в Эстонии пытаются откреститься от решений Литвы, а в Финляндии хотят продолжать поддержку Украины. В то же время Латвия столкнулась с политическим кризисом.

«Все говорит о том, что они ожидают или даже хотят вооруженного столкновения как результат передвижений этих дронов», — допустил он.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.