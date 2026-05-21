Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:24, 21 мая 2026Наука и техника

Минобороны показало развертывание комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

МО РФ показало развертывание ОТРК «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globalloookpress.com

Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии, передает РИА Новости.

На кадрах продемонстрированы выдвижение машин, поездка по пересеченной местности и подготовка к стрельбе.

В рамках учений ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения на позициях ракетной бригады в Белоруссии. Ракетное соединение выполнило боевую задачу по получению спецбоеприпасов, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район пуска.

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии. Военные продемонстрируют возможности «ядерной триады» в условиях «угрозы агрессии». Учения будут идти три дня — с 19 по 21 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живут наши люди». Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Британский министр извинился за смягчение санкций против России

    Стало известно о давлении США на Украину для снятия ограничений на белорусские удобрения

    В Финляндии заявили о победе России на Украине

    Раскрыты тайны перезагрузки Android-смартфона

    Украину предупредили о невозможности вступить в ЕС и НАТО

    Минобороны показало развертывание комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

    Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом

    Лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы

    Стало известно о панике Прибалтики из-за украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok