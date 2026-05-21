Минобороны показало развертывание комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

МО РФ показало развертывание ОТРК «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии, передает РИА Новости.

На кадрах продемонстрированы выдвижение машин, поездка по пересеченной местности и подготовка к стрельбе.

В рамках учений ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения на позициях ракетной бригады в Белоруссии. Ракетное соединение выполнило боевую задачу по получению спецбоеприпасов, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район пуска.

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии. Военные продемонстрируют возможности «ядерной триады» в условиях «угрозы агрессии». Учения будут идти три дня — с 19 по 21 мая.

