07:18, 21 мая 2026

В Польше предупредили об угрозе из-за украинских дронов

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал рост инцидентов с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Прибалтике. Его слова приводит телеканал Polsat News.

Туск заявил, что рост инцидентов с дронами создает угрозу и усиливает риск войны в Европе.

«Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит», — предупредил он.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в воскресенье.

