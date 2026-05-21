Трамп захотел повторить сценарий Венесуэлы на Кубе

WSJ: Трамп рассчитывает, что его стратегия по Венесуэле сработает и на Кубе

После предъявления обвинений против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его стратегия в отношении Венесуэлы сработает и на Кубе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, Трамп указал на Венесуэлу, как на образец применения силы, после того, как американские военные вторглись в страну и арестовали ее лидера Николаса Мадуро по обвинению в торговле наркотиками. При этом преемница Мадуро Дельси Родригес выполнила требования США, и глава Белого дома намекнул, что подобный сценарий может быть повторен на Кубе.

По данным газеты, американские чиновники разыскивают приближенных к кубинскому правительству людей в надежде заключить сделку, которая поможет сместить правительство Кастро. Представители администрации Трампа называют поиски «кубинской Дельси», высоко оценивая тесное сотрудничество временного лидера Венесуэлы.

«Президент Трамп посылает Раулю очень четкий сигнал: посмотрите на Мадуро. Если вы не хотите оказаться там, где он сейчас, тогда уходите. Это произошло в Венесуэле. Я верю, что это произойдет и на Кубе», — сказала член палаты представителей Мария Эльвира Салазар.

Ранее Трамп исключил эскалацию между США и Кубой. Однако американский лидер отмети, что «Куба на уме» у США, а также подчеркнул, что Вашингтон должен помочь кубинцам.