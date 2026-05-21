В Госдуме захотели запретить изымать жилье у россиян без возврата денег

Депутаты Госдумы предложили защитить добросовестных покупателей от изъятия жилья

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев предложили запретить изымать жилье у добросовестных покупателей без возврата денег. Соответствующий пакет законопроектов они направили для получения отзыва в Росреестр и Верховный суд России, пишет ТАСС.

По информации агентства, инициативы вносят изменения в Гражданский кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости. В статью 167 ГК РФ (общие положения о последствиях недействительности сделки) авторы призвали добавить новый пункт, в соответствии с которым при признании сделки по отчуждению жилья недействительной суд устанавливает дату его возврата не ранее даты возврата полной суммы за его покупку.

Помимо этого, парламентарии призвали добавить пункт в 58 статью закона о государственной регистрации недвижимости, чтобы в случае аннулирования сделки и возвращения жилья прежнему владельцу его регистрация была возможна лишь по решению суда и при документальном подтверждении того, что средства вернули покупателю.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что цель инициатив — повысить стабильность рынка недвижимости и доверие граждан к институту государственной регистрации прав. «Государство обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок. Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил российским нотариусам ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с жильем, чтобы обезопасить граждан от мошенников.

