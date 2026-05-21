Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:54, 21 мая 2026Экономика

В Госдуме захотели запретить изымать жилье у россиян без возврата денег

Депутаты Госдумы предложили защитить добросовестных покупателей от изъятия жилья
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев предложили запретить изымать жилье у добросовестных покупателей без возврата денег. Соответствующий пакет законопроектов они направили для получения отзыва в Росреестр и Верховный суд России, пишет ТАСС.

По информации агентства, инициативы вносят изменения в Гражданский кодекс РФ и закон о государственной регистрации недвижимости. В статью 167 ГК РФ (общие положения о последствиях недействительности сделки) авторы призвали добавить новый пункт, в соответствии с которым при признании сделки по отчуждению жилья недействительной суд устанавливает дату его возврата не ранее даты возврата полной суммы за его покупку.

Помимо этого, парламентарии призвали добавить пункт в 58 статью закона о государственной регистрации недвижимости, чтобы в случае аннулирования сделки и возвращения жилья прежнему владельцу его регистрация была возможна лишь по решению суда и при документальном подтверждении того, что средства вернули покупателю.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что цель инициатив — повысить стабильность рынка недвижимости и доверие граждан к институту государственной регистрации прав. «Государство обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок. Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил российским нотариусам ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с жильем, чтобы обезопасить граждан от мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ на регион России в Приволжье

    Штурмовиков из корпуса-преемника «Азова» перебросили под Харьков

    Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге

    В Госдуме захотели запретить изымать жилье у россиян без возврата денег

    В российском регионе пропала гулявшая возле дома трехлетняя девочка

    Стало известно о скором визите Си Цзиньпина в КНДР

    Стало известно о поиске Европой формулы переговоров по Украине

    В забастовках рабочих Samsung увидели угрозу мировой индустрии ИИ

    Куба заявила о готовности к переговорам с США

    Военкор назвал способ применения ВСУ американских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok