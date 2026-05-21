В спецслужбе Приднестровья пожаловались на давление

Власти Молдавии оказывают давление на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом заявил глава Министерства государственной безопасности (МГБ) страны Валерий Гебос, передает РИА Новости.
По его словам, Приднестровье сталкивается с военно-политическим, информационным, экономическим и идеологическим давлением со стороны Кишинева. Чиновник подчеркнул, что непризнанная республика нуждается в организации контрмер по минимизации деструктивного влияния.
«Наш противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев. Это военно-политический, информационный, экономический, культурно-идеологический, образовательный, религиозный и другие уровни воздействия», — сказал он.
Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что угроза атак Вооруженных сил Украины на военные объекты в Приднестровье существует. Говоря об угрозах стране, он также напомнил о совместных военных учениях Молдавии и Румынии.